Invité : Linda de Suza & Pedro Alves

Dans une atmosphère intimiste et chaleureuse, le spectacle Carte Postale du Portugal vous fera voyager au cœur de Lisbonne, Porto, Coimbra, sur des airs de fado et de chansons populaires portugaises.

Cette carte postale du Portugal sera signée par un groupe de 5 musiciens, et portée sur scène par Pedro Alves, la voix portugaise de France, tête d’affiche du spectacle musical “Les dix commandements”, la jeune fadiste Mara Pedro, la princesse du fado, qui à 19 ans a déjà un Internacional Portuguese MUSIC AWARDS et vient de sortir son 4ème album chez Sony Portugal, et par Linda de Suza, la star aux multiples succès, légende vivante de la communauté portugaise qui fêtera ses 41 ans de carrière avec vous !

3 générations, 3 univers portugais : Le fado, la chanson et la musique populaire! LA LEGENDE, LA VOIX, LA PRINCESSE.

C’est un hommage à l’immigration, aux traditions, aux cultures et tout simplement, un hommage à l’humain.

Rendez-vous Lundi 21 Octobre 2019, en direct de 19h à 20h sur IDFM.