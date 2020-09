Invité Luso Mundo : Alexandre Silva, sa passion : chanter

Depuis l’âge de 8 ans, Alexandre baigne dans la musique, passant du pimba à la pop, de la valse au kuduro avec le sertanejo dans le coeur il fait ses premiers pas à 14 ans comme clavier dans les bals Portugais.

Son expérience et le hasard des rencontres le pousse à créer le groupe PORTUGAL EM FESTA composé de 6 éléments pour apporter plus de richesse à la musique de bals.Par la suite il a partagé la scène de plusieurs artistes (Quim Barreiros, Jorge Ferreira, Emmanuel etc).

Chanteur, compositeur, interprète il souhaite aujourd’hui ajouter un nouvel épisode à sa vie musicale en travaillant actuellement à l’écriture de nouvelles musiques auto-produites.

Rendez-vous ce lundi 7 septembre à partir de 19h00.