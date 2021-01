Invité Luso Mundo : Humberto, Créateur et Fondateur de Toranja Shoes

Humberto, fondateur et créateur de Toranja Shoes… rien ne le prédestinait dans ce domaine. Retour sur son début de carrière. Issu d’un BTS négociation relations clients, il commença sa carrière professionnelle en tant que commercial dans le secteur de l’automobile. Après quelques années dans ce domaine, il s’orienta vers la chaussure.

C’est au Portugal (son pays d’origine), où il trouva chaussure à son pied en faisant la connaissance d’un designer qui lui fit découvrir les différentes étapes de fabrication, les différentes matières et surtout les différents cuirs… et c’est ainsi qu’il trouva chaussure à son pied et décida de lancer sa propre marque.

Toranja qui signifie « pamplemouse » en portugais. Un fruit qui décrit bien la philosophie de la marque selon Humberto: pulpeuse, sucrée à l’instar de ses créations: glamour, chic mais aussi Rock’n Roll.

C’est ainsi que 10 ans plus tard, Toranja Shoes vous propose un large choix de chaussures ! De l’homme en passant par la femme, de la basket aux chaussures élégantes… Il y en a pour tous et pour tous les goûts.

De manière plus technique, les semelles des baskets sont en caoutchouc, les lacets 100% coton et un cuir de très haute qualité sur l’ensemble de la chaussure (cuir de chèvre).

Toranja Shoes, c’est donc une marque de chaussure à l’image de son créateur un mélange de chic, de décalé et un grain de folie que nous vous ferons découvrir ce mercredi en direct entre 19h et 20h.