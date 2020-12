Invité Luso Mundo : Ton Dantas da Bahia !

Welington Dantas de Jesus est né en 1982 à Itabuna, dans l’état de Bahia au Brésil. Très tôt, il a baigné dans la musique, avec les influences musicales de Bahia d’où il est originaire. À l’âge de 14 ans, Welington est accepté dans le centre de formation d’un grand club de foot du Brésil, l’Atlético Mineiro dans l’état de Minas Gerais où il deviendra footballeur professionnel à l’âge de 17 ans.

Ainsi se dessinera son histoire avec le monde du football. Il a fait aussi quelques passages remarqués dans des clubs tels que l’Aalborg (Danemarque), le Red Star et le Sannois St Gratien (France), l’Al Saylia (Qatar) et l’Al Kalbar (Émirats arabes unis). Après des longues années dédiées au football professionnel, il se voit obligé d’interrompre assez tôt sa carrière suite à de graves lésions du genou.

C’est alors que le destin va lui offrir une opportunité de paraître à nouveau devant le public, mais la scène va changer, au lieu du terrain de foot, ce sera la scène musicale.

C’est grâce à une guitare oubliée par un musicien dans son restaurant que Welington Dantas va pour la première fois de sa vie toucher à cet instrument, et faire sonner ses premières notes de musique. Trois ans s’écoulent depuis l’achat de sa première guitare, et Welington Dantas va faire une rencontre inattendue et tout à fait spéciale avec Jean-Marc Pannetier, un des habitués du restaurant de Dantas, Le Monde du Brésil à Paris, où Welington chante tous les soirs de week-end en s’accompagnant à la guitare.

C’était un vendredi soir. A la fin du concert, Jean-Marc Pannetier lui propose tout naturellement de produire son premier Album. Ce soir-là, l’ancien footballeur Welington Dantas laisse place à l’artiste Ton Dantas.

Avec les influences de maîtres tels que Gilberto Gil, Caetano Veloso, Carlinhos Brown, Saulo Fernandes et d’autres artiste bahianais, naît ce premier album intitulé Xa la la, une composition de Ton Dantas. En gravant ce premier sillon dans le sol de la musique, l’artiste nous livre avec amour et passion, des rythmes et une énergie que dépassent les frontières de sa terre natale.

Ton Dantas se démarque grâce à son style personnel, sur une rythmique de Ijexá, samba-reggae, samba de roda, rythmes originaires de l’état de Bahia.

Aujourd’hui nous découvrons un chanteur, un musicien, un artiste : Ton Dantas, mercredi en direct de 19h à 20h.