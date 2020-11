Invité LusoMundo : David Moka, le roi du Mix !

David Moka… Une histoire qui commence à l’âge de 16 ans où il découvre sa passion de DJ en commençant par animer des soirées pour des amis et des particuliers en attendant le jour où son rêve deviendrait réalité.

Depuis plusieurs années, son rêve est devenu réalité avec des milliers de mixs dans les plus grands clubs de la Capitale et de la région parisienne. David Moka parcourt également l’Europe. Devenu également producteur, il a plusieurs tubes à son actif comme : Hacia Ti, Te Voy a Dar, Jump Up. David Moka c’est le Roi du Mix !

Depuis les récents événements, il s’est lancé sur des « directs » sur sa page officielle « David Moka ». Les « Apéro Mix Live do Chantier » sont suivis par des milliers de fans.

Ce Lundi, c’est donc dans nos studios que David Moka, le DJ portugais latino n°1 en France sera en direct pour vous de 19h à 20h !