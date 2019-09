Invité : Mickael Ferreira

Mickael Ferreira nasceu no dia 27 de novembre 1988 em Boulogne sur mer, uma cidade perto de Calais ao norte da Franca . Filho de pai Português da região de Porto (Espinho). Mickael teve sempre uma forte ligaçao para o Portugal onde vem passar as férias. Mickael Ferreira nasceu no dia 27 de novembre 1988 em Boulogne sur mer, uma cidade perto de Calais ao norte da Franca . Filho de pai Português da região de Porto (Espinho). Mickael teve sempre uma forte ligaçao para o Portugal onde vem passar as férias.

Quando ele viu Tony Carreira ao 8 anos pela primeira vez no baile de Pascoa da associaçao portuguesa de Cambrai que Mickael teve o sonho e o desejo de ser cantor. Em março 2017, Mickael canta em dueto com Manuel Campos na festa portuguesa em Ramillies…… o sonho começou.

Suas influências musicais sao Tony Carreira, Ricky Martin, Justin Timberlake.

Em 2018 em colaboraçao com “MC à la Prod”, Mickael Ferreira lança seu primeiro single em Francês “Fais Danser la Vida” um sonho que Mickael espera continuar. Segue em Janeiro 2019, o single ” Danser dans Ton Soleil” (MC Label) e em Junho 2019: single “ Livia Livia” (Seven Music). Em Setembro saiu o seu 1º álbum, intitulado: “Je vis un rêve”, um trabalho com 14 canções inspiradas da sua vida, dos seus amores e na pessoa que marcou a sua infância e adolescência : a sua avó.

Mickael Ferreira est né en novembre 1988 à Boulogne sur mer. Fils d’un père portugais originaire de la région de Porto (Espinho). Mickael a toujours eu une forte liaison avec le Portugal où il y passe régulièrement ses vacances. Mickael Ferreira est né en novembre 1988 à Boulogne sur mer. Fils d’un père portugais originaire de la région de Porto (Espinho). Mickael a toujours eu une forte liaison avec le Portugal où il y passe régulièrement ses vacances.

C’est à l’âge de 8 ans, lors d’un concert de Tony Carreira à l’association des portugais de Cambrai que le rêve de devenir chanteur est né. En Mars 2017, Mickael chante un duo avec Manuel Campos … c’est le début de son rêve ! Ses influences musicales sont Tony Carreira, Ricky Martin, Justin Timberlake.

En 2018, il lance son premier single en français “Fais Danser la Vida” en collaboration avec MC à La Prod”. En Janvier 2019, un nouveau single “Danser dans Ton Soleil” (MC Label) et plus récemment en Juin 2019 un autre single “Livia Livia” (Seven Music).

Début Septembre, il sort son premier album intitulé “Je vis un rêve”. Un album composé de 14 chansons inspirées de sa vie, de ses amours et de la personne qui a marqué son enfance et adolescence : sa grand-mère.

Rendez-vous ce lundi 23 septembre de 19h à 20h pour découvrir ce jeune chanteur lusophone !