Invité : Nicola Són : « Piaf do Brasil »

Parisien d’origines arméniennes, chanteur, auteur, compositeur et guitariste, Nicola Són a été résident à São Paulo pendant 5 ans. Dans sa trilogie d’albums et son dernier EP avec son tube “Amanhã já era” (plus de 400.00 streams), l’artiste a exploré différentes régions du Brésil et ses rythmes spécifiques. Il a notamment enregistré avec des grands noms de la musique brésilienne, comme João Donato, Casuarina ou Zeca Baleiro.

En avril 2019, Nicola Són sort un single dans la veine de “Amanhã já era”, mais cette fois en 2 versions, portugais du Brésil et français : “A pura essência da malemolência” et “La malémolence ».