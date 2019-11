Invité : SOU, chanteur, musicien et compositeur

SOU, prononcé Cho-ou est un musicien franco-portugais.

Après des études à l’Ecole Normale de Musique de Paris où il obtient en 1998 un diplôme d’exécution de guitare classique ainsi qu’une médaille d’or à l’Ecole Nationale de Musique de Cachan, il donne des concerts en solo et en duo avec le flûtiste tunisien Samir Ferjani.

En 2000, il compose et joue la musique de Viagem mis en scène par Alain Rais avec Inês de Medeiros qui fait une tournée dans des théâtres nationaux portugais et se termine par un mois de représentations au Théâtre de l’Odéon à Paris. Il renoue ensuite avec ses premières amours… d’enfance : la chanson où il mena de nombreux projets musicaux.

En 2018, il enregistre un album de 9 titres dont il signe tous les arrangements. La même année il sort un vidéo-clip réalisé par l’équipe de AKA-production dans lequel il interprète Cantigas do maio de Zeca Afonso.

En 2019, il dirige la nouvelle création de la Compagnie Le pli de la voix : Sieste musicale… de la rêverie au rêve avec Sylvie Gaudenzi au chant, Patricio Lisboa à la contrebasse.

A travers son tour de chant, il invite le public à s’immerger dans l’âme profonde du Portugal autour de thèmes qui lui sont chers… comme le quotidien de la paysannerie dans ses joies et ses labeurs, la rencontre du sacré et du profane, la quête du sens de l’existence

et la conquête de la liberté par le peuple portugais…

Dans une balade où se mêlent chansons, poésie, musique instrumentale et autres envolées vocales SOU exprime sa singularité à travers une identité musicale formée à la croisée de styles et instrumentations variées : folk, rock, blues, jazz, lyrique…

Rendez-vous en direct, lundi 2 décembre de 19h à 20h.