Invitée : Alice Barros – L’entreprenariat au féminin

L’entreprenariat au féminin…avec Alice Barros – Directrice éditoriale du Magazine MEL.

Si le chemin vers l’égalité parfaite entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes à la tête d’une entreprise reste encore long, pour ce qui relève de la création d’entreprise, la parité hommes/ femmes progresse de façon signifcative.

Chaque année en France, les femmes sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans l’aventure entrepreneuriale avec pour aspirations principales d’être leurs propres dirigeantes et de créer une entreprise qui leur corresponde.

Mais au-de-la d’accompagner ce mouvement, par des actualités et informations utiles en lien avec la thématique de l’entrepreneuriat au féminin, le magazine MEL – Mulheres empreendedoras Lusófonas, veut mette en lumière histoires de femmes, pleines d’inspiration à partager.

Ses témoignages peuvent encourager d’autres a atteindre tout leur potentiel, prendre des risques, à faire tomber des barrières, à se surpasser, devenant ainsi des femmes épanouies capable de changer en mieux, leur vie et celles des autres.

Ce magazine s’adresse à toutes les femmes qui trouvent une source d’épanouissement personnel au travail, qui sont fières de leur compétences, s’efforcent de progresser et d’occuper les meilleures places qu’elles méritent. Elles ont des objectifs et des ambitions qui transforment l’adversité en opportunité et les difficultés en défis, sans masquer leur féminité. Femmes avec toutes les lettres, comme vous !

Découvrez aussi à chaque nouvelle édition, les rubriques de mode, beauté, sorties, voyages, gastronomie et plein d’autres thèmes que nous voulons partager avec vous, femme MEL.

Vous pouvez adhérer au concept et devenir une femme MEL.

