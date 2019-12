Invitée : L’association Oyà : pour la culture Afro-Brésilienne

L’association Oyà pour l’Art et la Culture Afro-diasporique.

L’Association a pour objectif principal la divulgation et la préservation de la culture afro-brésilienne, et les arts traditionnels et contemporains de matrice africaine.

Ceci à travers de cours, de rencontres, d’ateliers, des groupes d’études…

Pour atteindre ses objectifs, l’association propose :

Des cours de Capoeira Angola, ouvert à tous, à partir de 12 ans;

Des cours de danse Afro-contemporaine;

Des workshops de danse, musique et expression de matrice africaines;

Des rencontres et groupes d’études afro-féministes, anti-racistes, histoire, art, etc ;

Des ateliers de découverte pour les enfants;

Organisation d’évènements et manifestations diverses pour aider à la réalisation des objectifs de l’association

Pour en savoir plus sur l’association Oyà, rendez-vous lundi 9 décembre en direct de 19h à 20h.