Invitée Luso Mundo : Davina Samba – Sur un air de Rio

Passionnée de danse depuis petite, Davina Samba fit ses premiers pas au conservatoire.

C’est à l’âge de 6 ans qu’elle intègre la troupe de majorettes de sa commune, où elle y acquit sa souplesse et son dynamisme qui la caractérisent.

Son envie d’apprendre grandissant, Davina pris la direction de Paris à l’âge de 20 ans, c’est dans la capitale qu’elle expérimente différents style de danse comme le hip hop, le Tamure tahitien, du bollywood au pompom girl et bien d’autres danses qui lui ont permis de se construire artistiquement.

C’est à la suite d’un voyage au Brésil avec une compagnie de danse qu’elle tomba amoureuse de la samba et de la culture brésilienne.

Davina pris alors le chemin de l’apprentissage de la samba, de Paris à Rio en passant par Londres, les Philippines ou encore le Japon elle a pu apprendre parmi les meilleures écoles et s’imprégner de la culture de leurs pays.

De retour à Paris, elle décida de créer sa propre école de samba afin de transmettre sa passion et son savoir acquis tout au long de ces voyages culturels.

Davina devient alors une professeure et danseuse de Samba reconnue, elle participe à la célèbre émission « Danse avec les Stars ». Elle gagne le prix de la meilleure école de samba depuis 2016.

Davina Samba est repérée à Rio de Janeiro et devient Muse de 2 écoles de Samba au Carnaval de Rio, une Muse ayant un grand rôle car elle est une Passista solo devant un char ou une ala / section à thème.

L’école Davina Samba est créée en 2010, elle rassemble plus de 350 sambistes et passionnés de culture brésilienne et du carnaval à Paris ainsi que d’autres régions de France.

Les élèves membres de l’école ont la chance de défiler au Carnaval de Rio tous les ans… L’école propose aujourd’hui des cours de samba, des cours de batucada, des spectacles brésiliens dans toute la France, des concours de Samba et des soirées brésiliennes.

Elle a été élue meilleure école de Samba de Paris en 2016, 2017, 2018 et 2019 par la Mairie de Paris et la fédération du Carnaval Tropical de Paris.

