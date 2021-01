Invitée Luso Mundo : Rosete Caixinha, un « Fado Classique »

Rosete Caixinha, vocaliste d’origine portugaise. C’est en 2003, qu’elle gagna son élan en participant à « Operação Triunfo » (la version portugaise de la Star Academy), où elle fut finaliste.

Avec un parcours professionnel où elle parcourut le pays avec des concerts thématiques : comédies musicales, défilés de mode, émissions de télévision, orchestre de jazz…, c’est en 2011 qu’elle se lança en France.où elle lança des singles dont « Close to Heaven », ou encore « Waiting for the Sun » RLS feat Rose chez Universal France.

Fin 2020, c’est un retour à ces origines avec ce nouveau projet «Fado Classique», avec sa vision contemporaine du Fado et des compositions personnelles.

Un pari osé mais plus que réussi que nous vous présenterons ce lundi en direct entre 19h et 20h, avec cette artiste qui redonne une nouvelle vie au fado.