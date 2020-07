Invitée Luso Mundo : Sandra Canivet Da Costa : un livre « extraordinaire » !

Sandra Canivet Da Costa – Née à Paris en 1979, de parents portugais qui lui ont toujours enseignée que le Portugal était un grand pays mais qui traversait une mauvaise passe. Enfant passionnée d’histoire, elle tentait de lire en langue portugaise des livres pour enfants racontant le passé glorieux de ce tout petit pays qui a vu naître ses parents. Mais « mon portugais n’était pas excellent et loin d’être littéraire ! »

Diplômée d’une Grande Ecole de Commerce et chef d’entreprise dans le bâtiment, rien ne la prédestinait à écrire. Mais en 2016, lors de la victoire des Portugais à l’Euro, elle a senti poindre chez ses enfants une petite lueur de fierté. Lors de vacances à Lisbonne, le plus petit âgé de 6 ans leur demande avec ses mots d’enfants : pourquoi un pays qui a plus d’églises et de bibliothèques en or que la France n’est-il pas plus riche que la France ?

Avec Joao Serrano, un jeune dessinateur portugais à la carrière prometteuse, nous nous sommes alors lancés dans l’aventure de « L’extraordinaire Histoire du Portugal ».

L’extraordinaire Histoire du Portugal, un ouvrage de 124 pages pour les enfants et adolescents retraçant la fascinante histoire du Portugal en français ! Et pourquoi pas ? Ce livre détaille tous les grands événements déterminants pour le pays : sa création grâce à D. Afonso Henriques, ses grandes découvertes à travers le monde, ses conflits avec l’Espagne, le grand tremblement de terre, les invasions françaises et sa bascule sous la dictature de Salazar.

Les enfants sont alors plongés dans l’ambiance du Portugal du XXème siècle qui entraîna le départ de millions de Portugais vers les pays du monde entier. Deux petits personnages accompagnent les enfants dans ce voyage à travers l’histoire, Ruben et Matilde. Ces deux ados ont des parents Portugais : Ruben vit au Luxembourg et Matilde est née en France mais ils sont cousins ! Tous les deux sont fiers d’être Portugais et confient leurs sentiments sur les grands moments de gloire et d’infortune de la nation.

Le jeune dessinateur, João Serrano, accompagne ces récits avec un coup de crayon « très geek » et rend le voyage à travers l’histoire passionnant. Des cartes, des frises chronologiques mais aussi des photos de monuments ou de tableaux permettent aux jeunes d’approfondir le sujet s’ils le souhaitent. Un excellent outil ou cadeau pour partager en famille les grands moments de l’Histoire du Portugal.

Une Histoire tout simplement extraordinaire à découvrir lundi 13 juillet en direct de 19h à 20h.