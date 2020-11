Invités Luso Mundo : Le Kettlebell – Mickael Alves Rodrigues et Frederic Faria

Le Kettlebell est un sport individuel qui un maximum de levées dans un certain de temps. Le Kettlebell est donc l’objet utilisé dans ce sport.

C’est un objet massif avec une poignée qui a la forme d’un arc fermé. Les poids et les couleurs sont codifiés: 8 kg (rose), 12 kg (bleu foncé), 16 kg (jaune), 24 kg (vert), 32 kg (rouge).

Originaire de Bragança, Mickael est champion de France et vice champion du monde de sa discipline. Il y a quelques jours, Philippe Dantas, créa la Sélection Portugaise de Kettlebell, qui compte dans ses rangs, les deux plus grands champions actuels : Mickael Alves Rodrigues et Frederic Faria.

