Invités : Sylvie Sélavy et Teofilo Chantre de Lisbonne Café

Quelles affinités entre Chanson Française et musique des pays d’expression portugaise, comme le Fado, la Morna, la Bossa, le Samba?

Lisbonne Café revisite des fados ou des sambas traditionnels mais crée aussi ses propres thèmes en explorant les francophones et lusophones. Un parcours où les mots de Verlaine répondent à ceux de Fernando Pessoa ou de Vinicius de Moraes.

Lisbonne Café est né début 2016 à Paris des retrouvailles du portugais Nuno Estevens avec la française Sélavy.

La rencontre avec Téofilo Chantre, le lusocrooner à la voix de velours, ouvre en effet de nouvelles perspectives avec l’enregistrement du premier EP de Lisbonne Café : plusieurs thèmes sont signés par le compositeur de Césaria Evora avec en prime trois duos et un featuring de l’artiste cap-verdien.

​Autour de Teófilo Chantre se rassemblent Sylvie Sélavy, chanteuse réaliste et ses musiciens: Issu de la Jazzosphère, Juliano Beccari, pianiste fraîchement débarqué de Sao Paulo assume aussi la direction musicale; le contrebassiste Philippe Leiba est un fin connaisseur des univers musicaux brésiliens et portugais et joue le rôle de gardien du temps sacré aux côtés du percussionniste et guitariste Ney Veras originaire da Bahia qui a accompagné de grands noms de la musique brésilienne et dont les talents de compositeur ont enrichi le répertoire de Lisbonne Café.

Le spécialiste du Fado Filipe de Sousa vient compléter l’équipe de ce premier album.

Dialogue des langues, dialogues des rythmes et des harmonies et naturellement dialogue des cultures. Circuler musicalement et linguistiquement entre l’Europe, l’Amérique latine et l’Afrique, c’est aussi revisiter une manière d’être et de lire le monde.

Et si Lisbonne Café a opté pour cet itinéraire inespéré où l’univers de la Chanson et de la Poésie rejoint les musiques de la Saudade, c’est dans un objectif avoué: celui de vibrer et faire vibrer.

