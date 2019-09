Itaf Ghebantani, une poète d’avenir

Itaf Ghebantani : la poésie avant la sémiologie et l’édition.

Poète, Itaf Ghebantani est née à Ivry-sur-Seine en 1983. Après avoir passé une partie de son enfance en France, où elle suit les classes de maternelle (petite et grande section), à l’âge de six ans elle part avec sa mère en Tunisie, pour y rejoindre le reste de sa famille et s’y installer.

Très jeune elle se prend de passion pour les livres en général, et pour ceux de littérature et de poésie arabe. Cette passion ne l’a jamais quittée. Bien au contraire, elle a grandi et mûri au fil du temps et de ses études universitaires en lettres modernes françaises.

C’est à l’époque de ses études de lettres qu’Itaf Ghebantani « élargi[t] [s]on imaginaire artistique » et de se lance « [s]on premier défi, celui d’écrire des poèmes en français ».

Après avoir obtenu son diplôme de master en Tunisie, elle décide de s’installer en France, où elle mène à bien quelques missions d’alphabétisation dans des associations qui travaillent, entre autres, sur les questions d’“intégration” et de langage, celles liées aux outils de transmission.

Cette expérience de travail conduit Itaf Ghebantani à reprendre des études de linguistique et de sémiologie à l’université de Paris Descartes, des études couronnées par un travail sur « le discours des organisations terroristes », publié par la suite L’Harmattan.

Munie de tels diplômes, elle entre dans « le monde fascinant de l’édition » dans lequel elle exerce actuellement ses talents en tant qu’éditrice scolaire.

Passionnée par tout ce qui est intéressant et stimulant, il y a maintenant deux ans, Itaf Ghebantani a décidé d’explorer le monde de la danse, avec un intérêt particulier pour les danses orientales et la danse flamenco. Depuis, elle a déjà participé à plusieurs spectacles et a ainsi découvert « l’univers magique et libérateur de la scène ».

Plongée dans l’univers du livre, Itaf Ghebantani est consciente du pouvoir des mots et elle s’interroge en permanence sur leur maniement, leur symbolique et leur symbolique et leur signification, ce qui ne fait que « renforcer chaque jour [s]a passion pour l’écriture et la poésie ».

Ce jeudi 12 septembre 2019, dans Rencontres francophones, Itaf Ghebantani et Pedro Vianna s’entretiendront de tout cela.