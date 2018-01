J.J Rousseau, Mel Bonis et Antoine Duhamel sont-ils des compositeurs oubliés ?

En 1ère partie, cette Ballade musicale évoque la mémoire de Jean-Jacques Rousseau, écrivain, philosophe mais aussi compositeur qui vécut à Montmorency de 1756 à 1762 à l’Hermitage puis au petit Mont-Louis, actuel Musée Jean-Jacques Rousseau. Il publia l’Emile qui fût condamné à être lacéré et brûlé en place publique.

L’émission nous raconte aussi le destin de la compositrice Mel Bonis de son vrai nom Mélanie Bonis qui décédée à Sarcelles en 1937 et inscrivit à son répertoire plus de 300 pièces pour piano, orgue, musique de chambre, orchestre, mélodies et choeurs.

On ne quittera pas le Val-d’Oise sans passer par Valmondois ou Antoine Duhamel connu pour ses musique de films est né en 1925, y mourut en 2014. L’indicatif du célèbre feuilleton Le Chevalier de Maison Rouge, la musique entre autre de Que la Fête commence, La Sirène du Mississipi ou encore Baisers volés, c’est lui, c’est Antoine Duhamel.

La 2ème partie est consacrée au disque du jour Grieg/Mendelssohn du label Muso qui rassemble 4 des meilleurs musiciens de la jeune génération musicale russe : le quatuor à cordes David Oïstrakh qui se produit le 20 janvier à la Philharmonie de Paris.

En fin de cette heure musicale, nous revenons à Pontoise avec la lauréate de Piano Campus d’or 2013, Kana Okada qui nous interprète Debussy pour nous rappeler que 2018 est l’année Debussy…

Présenté par Bernard Ventre.