Java partout Lily Fayol Amélia La compagnie Créole

Une émission culturelle et anthologique présentée par Ignace et enregistrée, avec des chansons françaises et étrangères dansantes, dont Abonné au Gaz par Bourvil 1955, Amadora par Linda de Suza, etc.

Et des airs d’accordéons non chantés, dont Made in son par Roberto Milesi, Brise sablaise par Jo Privat, avec l’histoire de Lily Fayol et de la Compagnie Créole.

Et participez en direct au 01 34 12 12 22 le lundi entre 10 à 11 h.

Présentation d’Ignace Rak.