Jazz West Coast De Hollywood à Los Angeles

Il est considéré aujourd’hui comme un chapitre important de la passionnante saga du jazz, en suivant au bord du Pacifique, les méandres d’une route imaginaire, où les thématiques abordées sont autant d’étapes d’un libre parcours.

Je vous propose de retourner soixante ans en arrière sur la côte ouest des Etats-Unis, au temps où une bande de formidables musiciens décupla ses efforts et ses talents pour, tout simplement, vivre de son art.

Shorty Rogers, Shelly Manne, Bud Shank, Art Pepper, Jimmy Giuffre, Bob Cooper, Gerry Muligan, Marty Paich, John Graas, Joe Mondragon, Bob Enevoldsen, Buddy Colette, Howard Rumsey, Barney Kessel, Lary Bunker, Howard Roberts…

Le simple énoncé des grands noms qui incarnèrent ce style unique nommé faute de mieux west coast jazz fait surgir des images – le ciel bleu et la plage, mais aussi, et surtout les pochettes Pacific Jazz, Contemporary, Capitol, Tampa, Nocturne et l’ineffaçable mémoire d’un son unique de mélodies subtiles et d’arrangements au diapason, une étonnante variété d’un jazz inventif et raffiné.