Jean-Charles Gandrille, invité de Piano Campus

Piano campus se déroule cette année du 19 janvier au 17 février. Son objectif : découvrir de jeunes artistes, rendre la culture accessible à tous, aider à la diffusion de la musique classique. Ce sont aussi 10 concerts gratuits à Pontoise et dans la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise

Jean-Charles Gandrille, compositeur et organiste est l’invité de cette 18ème édition. A l’âge de 10 ans, il écrivait sa première composition. Ce fut une révélation et depuis, il n’a cessé d’écrire.

Jean-Charles Gandrille est intéressé par la liberté d’improvisation.

Il a remporté plusieurs récompenses dans des concours internationaux d’improvisation à l’orgue, et en qualité de compositeur divers prix internationaux ont été attribués à ces ouvrages. Il a écrit pour plusieurs formations : instrument soliste (piano, orgue, violoncelle) musique de chambre, orchestres et flûtes, violon et orchestre, orchestre d’harmonie et orchestre symphonique.

Il se produit régulièrement en concert aussi bien en récital d’orgue seul qu’en formation, en duo voix et orgue ou encore trompette et orgue.

.Dimanche 17 février les trois finalistes joueront l’œuvre imposée pour piano et orchestre de Jean-Charles Gandrille qui est l’invité de idFM Radio Enghien.

Présenté par Bernard Ventre.