Jean Ferrat

Le 13 mars 2010 à Aubenas non loin d’Antraigues-sur-Volane s’éteignait Jean Tenenbaum plus connu sous le nom de Jean Ferrat, à bout de vivre selon les termes de sa plus grande amie Isabelle Aubret qui l’appelait affectueusement « Tonton ».

L’année 2020 devait être l’année de la commémoration du dixième anniversaire de sa disparition. Mais l’actualité sanitaire – la Covid-19 – a fait annuler nombre de manifestations programmées à cet égard, y compris le festival en son nom en Ardèche.

Beaucoup d’ouvrages ont été publiés sur ce chanteur resté dans la mémoire populaire au sens propre du terme.

Nous n’aurons pas la prétention, surtout en une heure, de faire une nouvelle biographie. Nous vous proposons d’apprécier sa personnalité artistique et son approche poétique de la chanson, selon une formule thématique en cinq points :

FERRAT, l’auteur-compositeur interprété par d’autres

FERRAT et le cinéma

FERRAT, les chansons d’amour

FERRAT chante Aragon

FERRAT le chanteur censuré

Bien que peu présent dans les médias et malgré son retrait de la scène à quarante-deux ans, cet ardent défenseur de la chanson française a connu et connaît un grand succès critique et populaire.

Apprécié d’un large public, Jean Ferrat est considéré, à l’instar de Léo Ferré, Georges Brassens et Jacques Brel, comme l’un des grands de la chanson française.

L’émission de l’Onde Poétique – « Fragments Poétiques » – du 22 octobre prochain, qui se déroulera en grande partie en chanson, sera consacrée à cet extraordinaire mélodiste, chanteur et poète.

Les animateurs habituels, Claude et Franck Viguié, seront assistés dans cette émission par Jean-Pierre Déjou, grand amateur de poésie et de la chanson française et connaisseur de l’histoire des chansons de cet artiste.

Nous interpréterons, tous les trois accompagnés de nos guitares, un choix de chansons pour illustrer les thèmes évoqués plus haut.

Alors rendez-vous ce jeudi 22 octobre 2020 de 21 h à 22 h sur IdFM 98 Radio Enghien.