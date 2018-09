Jean-François Blavin et Nicole Durand : ricochets poétiques de café en café

Jean-François Blavin et Nicole Durand nous parleront de leurs nombreuses activités communes au sein des cercles poétiques qu’ils aiment fréquenter : la Cave à Poèmes, les Ricochets poétiques, le Cercle Aliénor, le François Coppée, etc. Parmi d’autres thèmes constants, nous mettrons l’accent sur la poésie « citadine » de Jean-François Blavin. Nous évoquerons ses lieux d’écriture favoris que sont pour lui les cafés, lieux d’observation du monde et de la « comédie humaine ». Nicole Durand nous dira ce qui l’a amenée à illustrer des recueils. Nous écouterons quelques poèmes dont certains, de Jean-François Blavin, ont été mis en musique et interprétés par Bernadette Nicolas.

Nicole Durand a collaboré à de nombreuses présentations d’auteurs à la Société des Poètes Français et à l’Association « Du Côté du Pont Mirabeau ». Diseuse et lectrice de poésie, elle participe à des conférences ainsi qu’à l’animation des Ricochets Poétiques avec Jean-François Blavin.

Elle s’exprime aussi en dessinant pour des revues ou pour illustrer des recueils-J.F. Blavin, M. de Coster, N. Barrière, S. Biriouk -et récemment l’illustration d’un album du Petit Prince en Italien par Mario Selvaggio. Inspirée par ses poèmes de prédilection, elle crée aussi des décors accompagnant des spectacles poétiques.

Le poète, nouvelliste parisien Jean-François Blavin est sociétaire de la Société des Gens de Lettres, sociétaire de la Société des Poètes Français, membre du Pen Club Français et membre du Comité du Cercle de poésie et d’esthétique Aliénor.

Il a publié 10 recueils de poésie et un livre de nouvelles auxquels s’ajoutent de nombreux poèmes et divers textes publiés en revues.

Il a obtenu le Prix de l’Académie de la Poésie Française pour l’ensemble de son œuvre en octobre 2008.

Diseur et lecteur, il interprète textes poétiques, nouvelles, extraits de romans, lectures théâtrales au cours de diverses manifestations littéraires : UNESCO, Kibélé.

Il est régulièrement invité aux mardis littéraires de Jean-Lou Guérin au Café de la Mairie place Saint Sulpice. Il est le créateur du concept des « Ricochets poétiques », co-directeur de l’Association et animateur de ces soirées depuis 1998.

Jean-François Blavin est également conférencier (Aragon, Barbey d’Aurévilly, Pablo Neruda) et intervenant dans diverses émissions littéraires radiophoniques.

Il participe aux Animations poétiques, « Nomades » en partenariat avec la Mairie du IIIème arrondissement.

Présentation d’auteurs avec Nicole Barrière et Nicole Durand dans le cadre de l’association « Du Côté du Pont Mirabeau » de 2004 à 2010.

– Mailles à départir, dessins de Nicole Durand, Éditions du Cygne – Collection Poésie francophone – 2017. (Recension dans le n° 106 de L’Ouvre Boîte à Poèmes)

– Les Chants tumultueux du verbe – I Canti tumultuosi del verbo, Collection Les poètes intuitistes, Edizioni Universitarie Romane, 2014.

– Songe de soleils et de traverses, Éditions du Cygne, décembre 2010.

– Le Charroi des lisières, D’Ici et D’Ailleurs, 2008.

– Interstitielles, D’Ici et D’Ailleurs, 2006.

– Odyssée des âmes citadines, D’Ici et D’Ailleurs, 2005.

– Laudes solaires pour Laure, New Legend, 2002.

– Ravines du ciel, Société des Poètes Français, 2000.

– Où est le sens ?, Presses de Valmy, 1998.

– Frégates folles, Lever de rideau, 1998.

– Sens dessus dessous, L’Harmattan, Collection «Accent Tonique » Nouvelles, 2013.

– Au-delà de l’instant, anthologie bilingue franco-Italienne des poètes Intuitistes, sous la direction de Giovanni Dotoli, Mario Selvaggio, Ėric Sivry, Schena Editore, 2013.

– Attention travail !, L’Harmattan, Accent Tonique, 2010.

– Poètes francophones contemporains, Editions Ellipses, 2010.

– Haïti 2010, numéro spécial de la revue Intuitions, Editions D’Ici et D’Ailleurs,

– Poésies de langue française, Editions Seghers, 2008.

– Contribution à l’ouvrage Paul-Bernard Sabourin: une méditation sur la vie, entre plume et couteau, sous la direction de Pierre Brunel et Luc Fraisse, Hermann 2017.

– Participation critique au livre de Francine Caron, Bibliophilie jubilatoire bilingue, éditions Voix Tissées, 2018.

– CD de poèmes mis en musique : À quoi rêve un Poète, Jean-François Blavin, poèmes, Bernadette Nicolas, chant et guitare. Poèmes mis en musique par Bernadette Nicolas. Dessin de couverture Nicole Durand. Enregistrement et mixage Olivier Rech, 2016.

Déambulation parisienne

Quand la pluie s’incruste dans la ville morose

Peu imaginatifs les humains se morfondent

Serait-ce événement dont il faille avoir cure

Quand de banalités on ne sait que s’éprendre Quand Soleil pagaye sur la ville réjouie

Faiblement créatifs les humains s’extasient

Est-ce péripétie sujette à s’enticher

Broutille à s’enflammer pour des vies incurieuses Aimons plutôt la neige aux flocons moutonneux

Sa nappe de blancheur crécelle et étincelle

En dépit de l’outrage à venir de la fange

C’est la beauté aussi de la ville saisie.

(Extrait de Mailles à départir, Ed. du Cygne, 2017)

