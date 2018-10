Jean-Luc Pamart : rencontre avec le paysan des poilus

L’invitée de ce 14 / mémoire est Lucette Hubert qui vit à Soisy-sous-Montmorency. Petite fille de l’adjudant Adrien Courbaud, elle nous raconte comment par quel cheminement elle a retrouvé le champ de bataille dans le département de l’Aisne ou en avril 2016, fût blessé son grand-père qui succomba quelques jours plus tard.

Son récit est ponctué de séquences réalisées auprès de Jean-Luc Pamart Le paysan des poilus qui gère la ferme de Confrécourt située sur la ligne de front, tout près de Vic sur Aisne et Vingré.

On le surnomme le gardien des terres sacrées que la rouille des obus et des grenades n’empêchent pas d’être fertiles en blé et betteraves sucrières.

14 / Mémoire, présenté par Bernard Ventre.