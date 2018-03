Jean-Philippe Collard aux masterclassses d’Enghien

L’association Pianomasterclub organise avec le concours de la Ville d’Enghien-les-Bains trois masterclasses de piano 2018 à l’Auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse :

Jean-Philippe Collard anime la première cession de la masteclasse les 17 et 18 mars.

Jean-Claude Pennetier dirigera la deuxième cession les 2 et 3 juin.

Anne Queffelec animera la troisième session les 8 et 9 décembre.

Ces trois masterclasses vont permettre aux 21 meilleurs élèves de piano des conservatoires régionaux de Lyon, Nice, Avignon, Perpignan, Reims, Strasbourg et Lille de bénéficier gratuitement d’un enseignement du haut niveau.

Jean-François Mazelier, président de l’Association Pianomasterclub, est l’invité de Ballade musicale de IDFM Radio Enghien, et nous dira combien il est important d’organiser de telles masterclasses afin d’aider à se perfectionner auprès de grands maîtres, tels Jean-Philippe Collard, Jean-Claude Pennetier, Anne Quefelec.

Cette Ballade musicale est co-animée par Tristan Pfaff, pianiste-concertiste, directeur artistique du 2ème Festival Ballade musicale d’Enghien-les-Bains organisé par IDFM radio Enghien les 6, 7 et 8 avril 2018.

Samedi 17 mars à 20h à l’Auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse d’Enghien-les-Bains, Jean-Philippe Collard donnera un récital et interprètera Rachmaninov/6 Moments musicaux op.16 et Moussorgski/Tableaux d’une exposition.

L’Association Pianomaster invite les auditeurs à y assister. L’entrée est gratuite, ouverte au public. Pour tous renseignements et pour réserver : Office de Tourisme d’Enghien-les-Bains – 01 34 12 41 15.

Présenté par Bernard Ventre.