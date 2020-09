Jean-Pierre Guéno nous ouvre grand les yeux sur notre « drôle » de monde

Croyez-moi, les hommes de son espèce sont rares! Jean-Pierre Guéno a suivi une formation de grand commis de l’État, puisqu’il est passé par l’École normale supérieure et par l’ENA, c’est dire s’il aurait pu prendre la voie tranquille du haut fonctionnaire ou celle du cadre dirigeant, et siéger dans des conseils d’administration où l’entre-soi est de mise!

Il n’a pas choisi la facilité. Il est devenu historien, éditeur, journaliste, écrivain, raconteur d’histoires, et dans tout ce qu’il a fait, il est resté un veilleur et surtout un éveilleur !

Il voit le monde au travers d’un prisme humain, sensible mais sans sensiblerie, non dogmatique, non idéologique. Il voit le monde et il nous le présente « à hauteur d’homme ». Il a été le créateur d’un grand nombre d’ouvrages sur ces hommes et ces femmes dont la vie n’a pas été mise en lumière par les historiens et les universitaires.

Paroles de Poilus, c’est lui. Paroles d’étoiles, c’est lui. Les guerres du XXème siècle racontées par les témoignages de celles et ceux qui les ont vécues.

Aujourd’hui, c’est le conteur qui publie Le souffle du Diable et le soupir de Dieu, un recueil de trente histoires courtes qui ne sont pas des histoires à dormir, ni debout ni couché, mais des histoires à rester éveillé.

La gravité côtoie la poésie, l’analyse rejoint la parabole, l’art et le langage se croisent, la philosophie et l’Histoire rencontrent l’enfance et les étoiles, le brouillard cache le monde et le révèle, la vérité et le mensonge ne sont pas toujours du côté où on les attend, la mémoire est ce qui ne doit pas être perdu.

La question du pouvoir de certains hommes sur d’autres hommes est au cœur de ce que le monde vit, et ce qui le rend si incompréhensible, si dur pour certains, si injuste. On n’est pas dans le consensus avec Jean-Pierre Guéno !

Le recueil commence par une réflexion sur la place de la stryge, cette drôle de statue, cette gargouille avec son regard ironique qui depuis la tour nord de Notre-Dame de Paris regarde la ville, patiente et mystérieuse.

On y voit les flammes de l’incendie qui brûle, mais quoi donc ? On croise des enfants, des femmes, des saints et des voleurs, des puissants cyniques et dominateurs, une intouchable réincarnée.

Tous ces textes sont très beaux et très nourrissants. Notre entretien est à écouter, à partager, à faire écouter et son écho se poursuivra longtemps dans notre mémoire.

Claude Lévy.