Jeanne Moreau, l’impertinente

Après les biographies de Simone Veil, de Danielle Mitterrand, de Bernadette et Jacques Chirac, Jocelyne Sauvard nous fait pénétrer dans la vie sensible, créative, intime d’une des plus grandes actrices françaises, l’impertinente Jeanne Moreau. Elle raconte ce qu’a été sa jeunesse, avec un père très dur qui ne voulait pas que sa fille devienne une “fille de la rue”.

bien que jouant à la Comédie française avec Louis Jouvet, une mère anglaise qui entamait une carrière de danseuse et que la naissance de Jeanne a compromise.

Amie de Marguerite Duras, égérie de la Nouvelle Vague, ses films ont souvent fait scandale. Les Amants de Louis Malle, Jules et Jim de François Truffaut, et bien sûr Ascenseur pour l’échafaud ont profondément marqué l’histoire du cinéma. Au théâtre elle est une actrice et metteur en scène exigeante, une pédagogue jusqu’à la fin de sa vie.

Avec sa voix si particulière, sa légèreté, sa poésie, et sa subtile ironie, elle a créé des chansons toujours présentes dans nos têtes ou sur nos lèvres. Jocelyne Sauvard évoque la vie amoureuse de Jeanne Moreau, aussi riche et inventive qu’une création artistique. L’émission nous fait traverser cette longue et belle histoire!