Journal de la santé un beau programme varié pour tous

Comment faire avec son adolescent en crise ? Vous le saurez avec C. Deroin. Qu’est ce que le Reiki, cet art japonais et que faire avec par M. Watteau.

Attention danger avec N. Szapiro, de l’œil au beurre noir à la grossesse à risque. Le porteur d’eau, son rôle, son danger avec le Dr Boutaric et son livre. Et si on avait vraiment besoin des abeilles sauvages au point de les protéger spécialement ?

La maison à abeilles je n’ai pas dit la Ruche.

Et un nouveau livre : Les plantes pour le plaisir par Dr J Labescat, aux éditions Anfortas.

Présenté par le Dr Jacques Labescat.