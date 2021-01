Journal du 20 janvier bien-être et santé au naturel

Le Dr Szapiro nous met en garde contre des erreurs que l’on commet souvent : comme se tromper entre les courges décoratives et gastronomiques ? Mais aussi attention aux sapins : quand on sent le sapin, on risque une allergie. Et enfin qu’est le syndrome d’Alice au pays des merveilles.

Nous vous avons parle déjà de sorciers, de médiums, de druides, notre invité suivant va nous inviter à devenir un(e) chaman(e) : vous avez toujours rêvé de le devenir ? Avec Guillaume de Saint Phalle ce sera peut être possible et sous votre propre responsabilité. Peut-on s’improviser néo chaman ? Vous le saurez en l’écoutant.

Même en une période un peu compliquée vous avez pu faire un peu trop la fête, le Dr Sonntag nous aidera à tout nettoyer pour repartir du bon pied, quelles plantes choisir ? Vous le saurez.

Et enfin le Dr Dubos, pédiatre urgentiste et humanitaire, notre dernier invité nous contera la vie du Dr Lescat, Médecin du XIXème siècle dans les landes au travers d’un de ses derniers livres.

Bon journal le 20 Janvier 13h Dr J. Labescat.

soignerparlesplantes.fr