Journal spécial santé au naturel sur les vaccinations bientôt obligatoires pour les nourrissons

Le premier janvier prochain entre en vigueur l’obligation vaccinale pour les nourrissons avant leurs 18 mois nés à partir de cette date. Une obligation qui porte sur 11 vaccins auparavant recommandés par les instances médicales, mais dorénavant obligatoires, pour leur vie sociale, depuis la crèche jusqu’à l’école.

Beaucoup de personnes se sont élevées contre cette loi portée par le ministère de la santé. Comment se faire une idée sur ce sujet, oh combien polémique ? Pour mieux vous informer, nous avons invité à notre micro :

Mr Georget, professeur honoraire de biologie et auteur d’un livre qui vient de paraître aux éditions Dangles, qui s’appelle Vaccinations et qui posera les problèmes éventuels liés à cette obligation vaccinale. Il pose le problème à partir de plus de 800 études internationales qu’il a collectées .

Nous avons ensuite interrogé les Prs Luc Montagnier, prix Nobel et le Prs Joyeux, plutôt opposés aux vaccins. Vous les écouterez développer leurs arguments.

Ensuite, le Dr Gilles Hagège, vétérinaire. Vétérinaire conseil de la SPA, auteur de livres et coach dans la ferme célébrités, par exemple. Pourquoi un vétérinaire ? Parce qu’il semble que les vaccins animaux aient du être modifiés, suite à des problèmes observés sur la santé animale.

Enfin le Pr Robert Cohen vice président de la société française de pédiatrie et président de la société d’infectiologie pédiatrique , praticien libéral et hospitalier, nous donnera son point de vue, revenant notamment sur les affirmations des Prs Joyeux et Montagnier.

Au terme de cette émission, mieux informés, les parents de jeunes enfants pourront se faire une idée. Alors tous à l’écoute sur IDFM Radio Enghien, de cette émission spéciale et spécialement intéressante.