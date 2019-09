Journée Mondiale de la Paralysie Cérébrale

Lancée en 2012 par Cerebral Palsy Alliance (Australie) et United Cerebral Palsy (Etats-Unis), la Journée Mondiale de la Paralysie Cérébrale a lieu tous les ans. Dans le cadre de ce mouvement mondial, l’association Les Amis de Mattéo souhaite réunir autour de Mattéo et de tous ses Amis pour :

l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de ce handicap,

faire reconnaître ce handicap, mal connu du grand public et des médias,

soutenir la Fondation Paralysie Cérébrale dans ses actions et susciter l’intérêt des donateurs.

Cette année, l’association Les Amis de Mattéo vous invite à un spectacle musical et familial créé et interprété par Dan Inger accompagné de Christelle Pereira et Stéphane Lébé : Les Pirates des P’tits Caïds, La Traversée Mystérieuse !

Vous découvrirez l’histoire de deux musiciens qui se retrouvent à voyager et vivre de nombreuses aventures pendant l’âge d’or de la piraterie en traversant la mer des songes. Ces deux compères larguent les amarres afin d’embarquer petits et grands pour une mystérieuse traversée.

Nous vous donnons rendez-vous : dimanche 6 octobre à 15h à la salle des Fêtes de Deuil-La Barre pour un moment en famille.

Tarifs pour le spectacle, les animations, l’atelier maquillage des moussaillons : Gratuit pour les moins de 3 ans, de 3 à 11 ans : 5 € ; à partir de 12 ans : 10 €.

La loterie du Trésor et le service de bar seront proposés au profit de l’association.

Contacts Christian MORISSET : 06 51 66 70 47 – lesamisdematteo@gmail.com – Site : https://lesamisdematteo.blog

Dan INGER : 06 83 14 68 58 – production@daninger.com – Site : www.daninger.com

Anne DE LANDER : 06 61 77 48 72 – annedelander@gmail.com – Site : fondationparalysiecerebrale.org

Voir le communiquée de presse en cliquant sur ce lien.