Judith Baubérot, chef d’orchestre de 19 ans

A 19 ans, Judith Baubérot dirige le 9 mars l’orchestre universitaire Paris-Descartes autour de deux oeuvres : le concerto pour violon en mi mineur de Félix Mendelssohn et la symphonie n° 8, dite inachevée, de Franz Schubert.

Le Festival orchestral Paris 8 a lieu du 5 au 14 mars 2018. Les concerts sont gratuits et ont lieu à l’Université Paris 8, 2 rue de la Liberté à Saint-Denis, 93200, métro Saint-Denis Université (ligne 13). Renseignements au 01 49 40 65 28.

Judith Baubérot a commencé l’étude de l’alto à 7 ans, puis le violon à 12 ans. A l’âge de 13 ans, découvrant le magnifique concerto pour violon de Mendelssohn et d’autres grandes pièces du répertoire, elle décide de consacrer sa vie à la musique. Période difficile mais elle persévère et entre au Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Maur avec Christophe Bianco comme professeur. Elle intègre les classes de musique de chambre avec Thierry Brodart et d’écriture avec Elisabeth Ballon et François Saint-Yves, qui ont contribué à son intérêt pour la direction d’orchestre.

Lors de sa dernière année de lycée, Judith Baubérot dirige l’orchestre à l’occasion du concert des classes TMD, technique de la musique et de la danse. C’est ainsi que l’année suivante, elle intègre la classe de Nicolas Brochot au Conservatoire à rayonnement départemental d’Evry et après 1 an de cours, elle obtient en novembre 2017 la direction de l’orchestre universitaire Paris-Descartes.

Parallèlement, elle intègre le conservatoire de Créteil où elle se perfectionne avec le violoniste Martial Gauthier et participe avec l’orchestre Ostinato à un concert à la Philharmonie de Paris en décembre dernier. Elle se diversifie aussi vers les musiques actuelles en accompagnant au violon, à la guitare ou à la basse, des chanteurs prometteurs comme Sylvain Picart et Etienne Rylle, et en créant en 2016 le duo d’électro-rock-indé Only Lovers.

Cette Ballade musicale débutera par l’interview du violoniste russe Vadim Tchijik, directeur artistique et interprète, qui évoquera le festival Les musicales de Saint-Martin qui se déroule du 17 au 25 mars à l’église Saint-Martin de Sartrouville.

Tél : 06 51 44 57 86 ou sur le site des musicales de Saint-Martin.

