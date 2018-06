Katia-Sofia Hakim, poétesse et musicologue franco-libanaise

Katia-Sofia Hakim, invitée de Ballade musicale est une poétesse et une jeune musicologue franco-libanaise, née en 1988 à Bayonne. Elle est directrice de la communication et membre du comité de rédaction de Place de la Sorbonne.

Actuellement doctorante contractuelle à l’Université Paris-Sorbonne, elle prépare une thèse en Musique et Musicologie intitulée Manuel de Falla et le théâtre musical : du processus compositionnel à la réalisation scénique sous la direction de Jean-Pierre Bartoli (Université Paris-Sorbonne) et d’Yvon Nommick (Université Paul Valéry Montpellier 3 ).

Professeure agrégée, elle intervient en Licence, ainsi que dans le cadre de la préparation à l’agrégation externe de musique. Katia-Sofia Hakim a enseigné la formation musicale au CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) de Boulogne-Billancourt.

Pianiste de formation, elle est diplômé du CNSMDP (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris) où elle obtient notamment les premiers prix d’analyse musicale, de culture musicale et d’esthétique. Katia-Sofia Hakim est issue des classes préparatoires littéraires avec option musique du Lycée Fénelon.

Au cours de l’émission, Katia-Sofia Hakim évoquera la thèse qu’elle prépare autour de Manuel de Falla mais s’attardera aussi sur Le Voyage d’Hiver de Schubert dont les 24 cycles sont interprétés en alternance par le ténor Jonas Kaufmann, la soprano Barbara Hendricks et le baryton-basse José van Dam.

Présenté par Bernard Ventre.