la 11ème assemblée générale des villes créatives de l’Unesco à Enghien-les-Bains

Ce matin s’est ouvert à Enghien Les Bains, la 11ème assemblée générale des villes créatives de l’Unesco. Nous sommes au Forum des Maires d’où nous ferons partager l’aspect économique de ce forum (116 villes, 54 pays) sur le thème de la Dat City.

Nous vous ferons vivre les 7 domaines créatifs représentés : arts numériques, l’artisanat, les arts populaires, le design, le film, la gastronomie, la littérature et bien sur la musique qui, en plus, s’exposent au grand public grâce à la Ville d’Enghien les Bains.

Accès libre pour tous public, jusqu’au 13 juillet.

Pour la première fois, en France, l’agenda international met la Culture à l’honneur, une reconnaissance unique répondant notamment à la volonté de sauvegarde et de promotion du patrimoine culturel et naturel et des industries créatives et culturelles. Aujourd’hui, face à l’urbanisation galopante, la Culture est, plus que jamais, un moteur stratégique du renouveau des villes, de leur capacité d’innovation, de dialogue interculturel et de cohésion sociale.

Avec l’adoption en septembre 2015 du Programme à l’horizon 2030 et du Nouveau Programme pour les villes à Quito, Équateur, en octobre 2016 pour le développement durable, les Villes créatives sont depuis appelées à appliquer les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces programmes de développement à l’échelle de la ville.

La ville d’Enghien offre un parcours artistique autour d’installations, d’expositions, d’ateliers, de rencontres et de concerts qui a été réalisé en co-construction avec les habitants, les commerçants, les associations, les enfants….