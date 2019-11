La 11ème Masterclasse de piano d’Enghien-les-Bains

Depuis 2017, à Enghien-les-Bains, pour la 1ère fois en France, des masters-classes de piano permettent à 21 jeunes pianistes issus des 21 principaux conservatoires de région, les CRR, de participer gratuitement à un enseignement de haut niveau assuré par des concertistes internationalement reconnus. Cela permet une rencontre forte et un travail concentré en 2 jours tant pour les élèves que pour le public, une rencontre exceptionnelle susceptible de profiter à de nombreux musiciens à la fois.

A l’Auditorium de Musique et de Danse d’Enghien-les-Bains,on assistera samedi 7 et dimanche 8 décembre à la 3ème session de l’année 2019 où l’association Pianomasterclub organise avec le concours de la Ville d’Enghien-les-Bains, la 11ème master-classe de piano qui réunira Marie-Josèph Jude, pianiste-concertiste, professeur au CNSMD de Paris et les 7 meilleurs élèves de piano des différents conservatoires.

Les objectifs : promouvoir l’enseignement et la pédagogie du piano. Vitesse, rythme, position des mains, souplesse du poignet : l’excellence au bout des doigts.

Le public est invité à assister à deux séances exceptionnelles :

Le samedi 7 décembre, 14h – 18h

Le dimanche 8 décembre, 9h30 – 13h30

Pour assister au concert gratuit de Marie-Josèph Jude du samedi 7 décembre à 20h (nombre de places limitées) et aux masters-classes, joindre l’École de Musique et de Danse d’Enghien-les-Bains, uniquement l’après-midi : 01 39 64 11 67 ou ecoledemusique@enghien95.fr

