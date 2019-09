La 2ème série : sortie de nouveautés classiques

Au menu de cette émission, des nouveautés encore exceptionnelles :

Le lancement de l’album Prokoviev label Paraty. Les oeuvres originales complètes pour violon et piano de Prokoviev sont interprétées par le violoniste Krisi Gjezi et le pianiste Louis Lancien. Cinq mélodies opus 35 bis,la Sonate n°1 op.80 et la sonate n° 2 op.94, toutes deux pour violon et piano composent le programme de l’album.

Le Duo Tartini formé par Le violoniste David Plantier et la violoncelliste Annabelle Luis, nous convie à découvrir un nouvel album Continuo Addio labellisé Muso avec des oeuvres de toute beauté de compositeurs du 17 et 18ème siècle, oubliés voire ignorés (Tartini, Platti, Nardini, Lahoussaye,Romberg).

Renouveau est un album Muso de mélodies françaises pour voix et guitare que nous présentent Stéphanie Varnerin, soprano et Mathieu Varnerin, guitare qui revisitent des mélodies originellement conçues pour piano et voix, et retranscrites pour guitare. A l’affiche : Debussy, Fauré, Hahn, Manuel de Falla, Satie, Severac, Vierne.

Chez Warner Classic, les débuts de Doomin Kim, jeune pianiste de Corée du Sud. A tout juste 16 ans, il nous offre un opus dédié à Mendelssohn. La Musique de Mendelssohn est comme un livre, dit-il, une histoire romantique, un conte de fées ou un poème. J’espère que les gens trouveront la paix dans leurs coeurs quand ils l’écouteront.

Chez Erato, la contralto Marie-Nicole Lemieux avec son album Mer(s) nous entraîne dans son sillage sur des océans sonores fascinants. Au programme deux chefs d’oeuvre: Sea Pictures d’Elgar et le poème de l’amour et de la mer de Chausson auquel s’ajoute le 1er enregistrement mondial de La mer de Victorin de Joncières.

Toujours chez Warner, la pianiste Mariam Batsashvilli signe un très beau disque réunissant les deux virtuoses et amis qu’étaient Liszt et Chopin. Liszt se taille la part du lion avec : Bénédiction de Dieu dans la solitude, les six consolations, six chansons populaires d’après Chopin et deux études d’exécution transcendantes dédiées à Chopin, tandis que Chopin n’est représenté que par trois études dédiées à Liszt.

Présenté par Bernard Ventre.