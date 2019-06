La beauté en poésie.

Dans notre émission du mois de mai des « Fragments Poétiques » nous avons célébré « La Beauté » qui était le thème de ce Printemps des Poètes 2019.

Malheureusement notre émission a été coupée à mi parcours, comme les auditeurs qui écoutent les podcasts de nos émissions peuvent le constater. Nous reprenons donc ce mois ci le même thème en considérant que la beauté est un élément particulièrement attaché à la poésie.

Nous avons chacun, au plus profond de nous-mêmes, notre idéal de beauté, une sorte de patchwork composé de fragments qu’on peut dire éternels et d’autres plus personnels liés à notre sensibilité propre et à l’époque dans laquelle nous vivons.

Au cours de cette émission nous explorerons diverses facettes de la beauté, des visions de poètes à travers des textes de tonalité très variée, parfois jusqu’à l’humour. Nous ferons appel particulièrement aux poètes de l’Ouvre Boite à Poèmes, qui ont souvent célébrés la beauté.

Soyez à l’écoute de cette émission des Fragments Poétiques du jeudi 27 avril de 21h à 22h. Elle sera animée, comme le mois dernier par Claude et Franck Viguié, avec le soutien de Diane de Segonzac, poète et comédienne, et peut-être d’autres animateurs impromptus.

Rendez-vous donc avec La Beauté.