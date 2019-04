La beauté en poésie.

Le thème de ce Printemps des Poètes 2019 est « La Beauté ». Il est bienvenu que nous la célébrions au cours d’une de nos émissions de l’Onde Poétique. Mais quoi de plus difficile à cerner que la beauté, cette notion essentiellement liée à l’affect, au subjectif.

On aime ou on n’aime pas un tableau, un paysage, un objet, un poème, une musique, un personnage, et cet amour, cette admiration, cette affection sont intimement liés à nos acquis culturels et sociaux.

En outre chaque individu peut changer ses critères de beauté au cours de son existence, en fonction de ce qu’il a vécu.

Nous avons chacun, au plus profond de nous-mêmes, notre idéal de beauté, et cet idéal a pu se modifier au cours des siècles.

Notre époque d’évolution frénétique des idées, de l’environnement technologique et des modes d’existence, est particulièrement fournie en « arbitres des élégances », qui nous guident avec autorité vers ce que nous devons trouver beau.

Et ces nouveaux critères de beauté sont étroitement liés au réflexe consumériste, à la valeur marchande plus qu’à l’authenticité.

La poésie, comme les autres démarches artistiques, nous sauve de l’artificiel et du provisoire en proposant des critères de beauté que l’on peut considérer comme éternels.

Au cours de cette émission nous tenterons d’explorer diverses facettes de la beauté, à travers des textes de tonalité très variée, parfois jusqu’à l’humour. Particulièrement, nous piocherons beaucoup chez les poètes de l’Ouvre Boite à Poèmes, qui ont souvent célébrés la beauté.

Cette émission des Fragments Poétiques du jeudi 25 avril de 21h à 22h, sera animée par Claude et Franck Viguié, avec le soutien de Diane de Segonzac, poète et comédienne.

Rendez-vous donc avec La Beauté.