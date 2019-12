Patrick Le Berre, conférencier, écrivain, ingénieur Arts et Métiers et ENSTA, ex-physicien en physique nucléaire et physique des matériaux.

Passeur d’âme, partisan d’une spiritualité laïque, co-fondateur de l’association « Le Jardin du Créateur » et initiateur du projet de civilisation Objectif bien-être permettant d’ouvrir le champ social aux Sophicraties de demain.

Conférencier les 17 et 18 novembre 2012 à Reims lors de la 3ème édition du Forum international des thérapies quantiques.

Autour de ses livres : La bonne nouvelle, La spiritualité des créateurs.

Un ouvrage de portée universelle éclairant, inspirant et vecteur d’espoir pour l’humanité. Une synthèse des voies spirituelles passées à un moment d’automne de l’humanité, une véritable bible de la gnose.

Le premier volume de cet ouvrage d’herméneutique raconte le récit de la création des différentes voies spirituelles, chamaniques et religieuses des 35 derniers siècles en Occident comme en Orient, à partir des sources théologiques, historiques et archéologiques, mais aussi ethnologiques.

Il contient principalement trois messages majeurs :

1- Oser manifester sa propre légende de vie est possible et souhaitable, et de façon urgente.

2- Oser vivre Sa vie, plutôt que survivre ou s’adapter de façon mentale, conduit à conjuguer la voie d’un objectif bien-être global et durable sans contreparties négatives pour soi et pour son entourage, avec la voie d’un art de vivre transcendant et sacré.

3- Oser se changer soi-même peut réellement changer le monde. Au moment où nous assistons à la confrontation planétaire du choc des monothéismes religieux qui signe leur fin, nous sommes venus vous dire qu’une autre voie possible s’ouvre en grand : la voie de l’amour.

Patrick Le Berre, tour à tour ingénieur, physicien, métaphysicien, homme politique et Passeur d’âme pour accompagner les Amis vers le bien-être, vient cette fois-ci en tant que philosophe nous éclairer sur toutes les bonnes nouvelles à notre portée en ce début de siècle.