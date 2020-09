La brocante du Lions Club le 11 octobre 2020 à Enghien-les-Bains

Mise à jour du 18/09/2020 suite à l’annulation de la braderie : La braderie qui devait se tenir le samedi 10 octobre est annulée. La brocante du Lions Club est maintenue et aura lieu le dimanche 11 octobre 2020.

Organisée au profit de ses œuvres humanitaires et caritatives locales, rendez-vous au mois d’octobre dans le cœur de ville, emplacements couverts et non couverts. Un événement en partenariat avec IDFM Radio Enghien.