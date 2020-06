La brocante du Lions Club le 20 septembre 2020 à Enghien-les-Bains

La brocante du Lions Club organisée au profit de ses œuvres humanitaires et caritatives locales emplacements couverts et non couverts c’est le dimanche 20 septembre dans le cœur de ville en partenariat avec IDFM Radio Enghien.

Vente (Antiquités, Objets et bijoux anciens, Vaisselles, Multimédia, Carterie, Décoration intérieure et extérieure…) Avec des animations pour les enfants, buvette et petite restauration proposées sur place.