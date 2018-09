La carte dévitalisée avec le docteur Damour

Docteur Jean- François Damour, Médecin Vasculaire à la Clinique Claude Bernard d’Ermont

Le thème : L’Opération « carte dévitalisée » mouvement citoyen, apolitique, dont la devise est, Ensemble rénovons notre système de santé, et qui fédère, entre autres :

– Les patients représentés par Familles de France ( Fédération nationale des associations locales et régionales des associations familiales)

– Les professionnels de santé (trois syndicats nationaux de médecins libéraux, la chambre syndicale des médecins du Val d’Oise, une coordination de 17.000 dentistes,..)

Le référent concernant le versant économique est Frédéric Bizard, économiste spécialiste des questions de protection sociale et de santé. Il est professeur d’économie à l’ESCP Europe et enseigne aussi à Sciences Po Paris. Il préside l’Institut Santé, un organisme de recherche dédié à la refondation du système de santé français.

L’immense majorité des français ignore que la loi de santé 2015 a été votée, en catimini et contre l’avis des sénateurs en décembre 2015, au début de l’état d’urgence.

L’applications de cette loi aurait des conséquences néfastes,on peut évoquer :

– La perte de la liberté de choisir son médecin, son chirurgien, son dentiste,…

– La disparition de SOS Médecins (ou de visite à domicile par un médecin libéral) entre minuit et 8 H du matin: alors qu’il faut désengorger les hôpitaux ….

– La violation du secret médical : constitution d’une base de données informatisée, contenant les antécédents médicaux de tous les français, accessible aux banques, aux assurances et aux mutuelles.

– L’exclusion de la prise en charge des soins pour des motifs inacceptables : âge avancé, maladie trop coûteuse à financer,…

– Le déremboursement de tous les médicaments, à l’exception des génériques

– L’institution de liens de subordination envers les médecins par les financeurs dont la priorité n’est pas la qualité des soins mais les économies à réaliser (aux dépends des patients !)