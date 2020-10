La cinquième – Les lauréats ont la parole

Honneur aux lauréats!

Le concours artistique et littéraire 2020 SAP / Trans-forme a délivré son verdict.

Bravo et merci à tous les participants et aux lauréats que nous mettons à l’honneur ce soir en lisant les nouvelles primées et certains poèmes dans cette cinquième de L’Onde Poétique spéciale Don d’organes.

Autre lauréat: dans la catégorie Chanson félicitations à Notre choix d’Elisabeth et François-Xavier Sardou que vous aurez également l’occasion d’écouter. Et pour ré-écouter voici le QR-code à scanner!

Côté nouvelles nous vous lirons en intégralité:

Nuances de rouge de Jean Peyrot

de Jean Peyrot Noël 2019 de Muriel Thomas

de Muriel Thomas Cher coeur, cher donneur de Laure Mayeux

de Laure Mayeux Plus de sommeil depuis si longtemps d’Agnès Thomas-Myara

d’Agnès Thomas-Myara Le jour de l’écume de Jean Perguet

Ainsi qu’un extrait de La source de Philippe Pillard.

Côté poésie vous aurez droit à:

Super facteur et A l’étoile du don d’Elisabeth Robin

et d’Elisabeth Robin La face A de Lise Pastor

Chacun à un super pouvoir, celui de sauver des vie de Jade Colin (c’était le thème du concours!)

de Jade Colin (c’était le thème du concours!) Je n’ai pas pu sauver ta vie d’Anne Graftiaux

d’Anne Graftiaux A la place du coeur de Sylvie Cabioch

de Sylvie Cabioch Donner du sang… de Pauline Edmonds

Bonne écoute, laissez-vous bercer et, la prochaine fois, participez vous aussi!