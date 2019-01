La clarinette dans tous ses états

Par la chaleur et la fluidité de sa tonalité,par le caractère unique de son pouvoir d’expression,la clarinette symbolise à elle seule le romantisme du 19ème siècle.

Inventée en Allemagne à la fin de l’âge baroque,la clarinette ne possédait que deux clés. Au fil du temps, d’autres sont venues s’y ajouter. Elle a pris sa forme actuelle en France dans les années 1830.

Elle se compose d’un tuyau en bois de feuillu et de clés en maillechort. Une anche simple fixée à son bec vibre lorsque l’on souffle dessus.

Grâce à ce dispositif très simple, elle bénéficie d’une tessiture exceptionnelle.Selon l’époque et le genre de musique qu’ils désirent jouer, les interprètes choisissent des instruments accordés différemment : la clarinette en mi bémol est appréciée pour sa gaieté, la clarinette en do pour sa clarté, etc…Brahms, Debussy, Weber, Mozart ont écrit pour elle . Stravinski et Bartok ont composé pour Benny Goodman, un clarinettiste de jazz reconnu.

Clarinette et piano, trio pour clarinette, piano et violoncelle, quintette pour flûte, hautbois, basson, cor et clarinette, pour partitions de musique classique et piano, contrebasse, batterie, trombone et clarinette pour du jazz, telle est la programmation de cette émission qui se termine avec la soprano Felicity Lott dans le Pâtre sur le Rocher, merveilleux lied de Schubert qui nous entraîne en conclusion à l’adagio admirable du concerto pour clarinette KV 622 de Mozart.

Présenté par Bernard Ventre.