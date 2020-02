Jean-Luc Martin-Lagardette, journaliste et penseur, amoureux de l’Esprit et défenseur de la singularité humaine (chaque individu est unique, l’espèce humaine est spécifique).

Créateur du site : Débredinoire.fr qui milite par l’information pour plus de vérité, de justice et de bienveillance entre les hommes. Sa devise : Aimer, penser, agir.

Autour de son premier roman : La Dame au millepertuis

Un cocktail de thèmes sensibles (amour, dépression, féminisme et religion, place des médecines douces dans le système de santé, etc.) qui peuvent toucher celles et ceux qui s’appliquent à voir au delà des apparences. Et qui croient au merveilleux.