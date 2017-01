La dame aux Gardénias

Billie Holiday débute comme chanteuse dans différents clubs de Harlem. Des cachets ridicules, parfois au pourboire, des scènes exiguës, elle apprend son métier au contact du public, jusqu’au jour ou John Hammond, entend pour la première fois Billie Holiday.

Subjugué par sa nouvelle découverte, le producteur, organise aussitôt une séance d’enregistrement avec Benny Goodman, elle travaille désormais dans dans des clubs plus prestigieux et grave des faces historiques, avec l’orchestre de Teddy Wilson, ou elle côtoie Ben Webster, Roy Eldrige, mais surtout Lester Young, alter égo, et frère de douleur.

Billie Holiday laisse derrière elle une œuvre magistrale et inégalée, et ne trouvera jamais de concurrents ou d’émules, capables de suivre et de prolonger son art. Chanteuse christique du peuple noir, la sublime et incomparable tout se passe dans le registre de l’émotion épidermique. Femme aux joues lisses, ou femme blessée, elle ne laisse personne indifférent.