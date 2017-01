La Diva Du Jazz

Elle n’avait aucun contrôle sur le faîte d’être noire, et cela a déterminé le cours de son existence, elle ne s’en est jamais remise.

En ces moments de sidération mondiale que fut l’élection de Donald Trump, il est important d’offrir à cette grande dame, écorchée vive, à qui la vie n’a rien épargné, un instant même fugitif, à la Nina Simone des années 60, fière et furieuse, dans les combats civiques.

L’un de ses tours de force, aura été d’appréhender son époque à bras le corps, à un moment d’effervescence, où se précipitent les événements politiques, où elle a pu être à la fois, une artiste brillante, et une championne toute catégorie, d’une cause politique, dévouée à son peuple, dont elle saura être une voix retentissante.

Les hommages qui lui ont été rendu, voilent souvent la personnalité très complexe et controversé de Nina Simone. Son expression, son originalité et son vaste répertoire, reste difficilement accessible. Sa voix pouvait s’élever dans un cri, virer au grondement ou se réduire à un murmure, son timbre se prêtait à l’extrême passion du blues, comme aux mélodies caressantes et envoûtantes du jazz.

Textes extraits de Jazz Magazine décembre-Janvier. A Voir : What Happened Miss Simone, un film de Liz Garbus et à lire Nina Simone : I Put A Spell on You – the Autobiographie of Nina Simone.