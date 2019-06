Entre 8h et 9h avec l’école et musique et danse d’Enghien les Bains et les prestations live de Caroline Faber et Lana Zita, Marie MifsudI et Unisun qui se produiront par la suite au Jardin des Roses le vendredi 21 Juin à partir de 18h30.

Et aussi nous recevrons (sous réserve) le traiteur Pain Perdu avec Laure Bolognini, directrice artistique.