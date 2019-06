La Fête de la Musique avec idFM Radio Enghien

Vendredi 21 juin de 18h à 2h du matin 100% Live sur l’antenne avec les meilleures sessions live d’artistes de La Matinale mais aussi retransmission d’une partie de la soirée de la Fête de la Musique à Enghien-les-Bains ainsi que le Mix avec les DJ’s de la station, Airwan, Philippe..

Et également, au Jardin des Roses au bord du lac d’Enghien-les-Bains à partir de 18h30 avec l’École de Musique et de Danse à 19h30, le tremplin des artistes de la Fête de la Musique avec le Combo 95 et de 21h à 22h30 les DJ’s de la station Alex Wackii, Simoné Di Parigi, Airwan.