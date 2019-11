La fille du tambour major d’Offenbach, 1ère partie

La fille du tambour-major a pour toile de fond la campagne d’Italie conduite par Bonaparte en 1796/1797.

Une compagnie de soldats français rejoint l’armée du premier Consul et pénètre dans un couvent désert, leurs occupantes s’étant enfuies à l’arrivée des soldats. Le petit détachement français à la tête duquel se trouve un jeune et beau lieutenant, prend possession des lieux et découvre une jeune pensionnaire qui a été oubliée !

Jacques Offenbach nous offre sa centième oeuvre lyrique où actions, revirements et intrigues vont se nouer et se dénouer.

Ballade musicale – Allons à l’opéra, présenté par Marie-Thérèse Pfeiffer.