La flûte enchantée de Mozart, 2ème partie

Au cours de son voyage initiatique, Tamino découvrira que les forces du mal ne sont pas du côté de Sarastro, mais de celles de la Reine de la Nuit.

Tamino, toujours pourvu de sa flûte magique et accompagné de Papageno et de son carillon, est confronté à une série d’épreuves aux termes desquelles il obtiendra la main de Pamina. Le parcours est chargé de symboles qui les mèneront vers l’amour et la lumière, sous la sagesse bienveillante de Sarastro.

L’oiseleur bavard, lui, est à la recherche de sa Papagena, qu’il finira par trouver. Quant à la Reine de la Nuit et sa suite, elles finiront anéanties.

Ballade musicale – Allons à l’opéra, présenté par Marie-Thérèse Pfeiffer.